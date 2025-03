Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der L335 zwischen Ehr und Miehlen - Zeugenaufruf

Marienfels (ots)

Am Abend des 28.03.2025 kam es auf der L335 zwischen Ehr und Miehlen in der Gemarkung Marienfels zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein PKW von der Straße abkam und Leitpfosten beschädigte. Lediglich der PKW konnte stark beschädigt am Straßenrand festgestellt werden.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der unten angegebenen Telefonnummer zu melden.

