FW-EN: Zwei Einsäte für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Sonntag 09.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:10 Uhr in den Dr. Siekermann Weg alarmiert. Dort wurde eine brennende Papiermülltonne durch einen Trupp abgelöscht. Der Einsatz endete für die Hauptamtlichen Kräfte um 15:31 Uhr. Um 17:54 Uhr löste ein Heimrauchmelder in der Heimstraße aus. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten schnell feststellen, dass Kochdämpfe den Rauchmelder ...

mehr