FW-EN: Unterstützung des Rettungsdienstes und Türöffnung

Ennepetal (ots)

Am 08.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 20 Uhr, mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug, nach Voerde alarmiert. Vor Ort befand sich bereits der Rettungsdienst Ennepe-Ruhr-Kreis auf Grund eines medizinischen Notfalls. Die Feuerwehr unterstützte bei der schonenden Rettung des Patienten aus dem Gebäude. In der Nacht zu Sonntag kam es erneut zu einer Alarmierung der Feuerwehr Ennepetal. Diesmal wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter der Hauptwache angefordert. In einem Mehrfamilienhaus musste sich Zugang zu einer Wohnung verschafft werden, da die Bewohnerin auf Grund eines medizinischen Notfalls, nicht in der Lage war die Wohnungstür selbstständig zu öffnen. Mit Spezialwerkzeug konnte sich schnell Zugang zum Gebäude verschafft und die Bewohnerin an den Rettungsdienst Ennepe-Ruhr-Kreis übergeben werden.

