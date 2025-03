Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am 06.03.2025

Ennepetal (ots)

Am 06.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:32 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in die Bahnhofstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Es wurde Stadtalarm für die Feuerwehr Ennepetal ausgelöst und alle 5 Einheiten der Feuerwehr und überörtliche Einsatzkräfte alarmiert.

Ein Trupp ging zur Brandbekämpfung ins 1. Obergeschoss vor. Der Brandherd konnte zügig gefunden und bekämpft werden. Durch insgesamt drei Trupps wurde die Brandbekämpfung und die Rettung der Haustiere durchgeführt. Die geretteten Tiere wurden durch die Feuerwehr mit extra dafür vorgehaltenem Material erstversorgt.

Unterstützt wurde die Feuerwehr Ennepetal durch Einsatzkräfte aus Gevelsberg mit einer zweiten Drehleiter, der Kreisfeuerwehrzentrale, dem Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises und der Polizei. Für die Dauer des Einsatzes musste die B7 im Bereich der Einsatzstelle gesperrt werden.

Der Einsatz endete für die 50 Einsatzkräfte um 18:41 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell