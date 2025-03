Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Mann droht auf Facebook mit Straftaten.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (06.03.2025) meldeten mehrere Bürger der Polizei besorgt einen Facebook-Beitrag eines Mannes, der in einer öffentlichen Gruppe ankündigte, Menschen töten zu wollen. Umgehend wurden die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte trafen den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand, am Abend in Detmold an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 45-Jährige in Gewahrsam genommen. Bei sich führte er nach ersten Erkenntnissen Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Da der Detmolder psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er nach Rücksprache mit einem Arzt und dem Ordnungsamt Detmold in eine Psychiatrie zwangseingewiesen. Die weiteren Ermittlungen wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an. Die entsprechenden Beiträge in der öffentlichen Facebook-Gruppe wurden gelöscht.

