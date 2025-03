Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake/Dörentrup. Schmuck und Geld an Betrüger übergeben.

Lippe (ots)

In Lemgo-Brake und Dörentrup wurden in den vergangenen Tagen gleich drei Seniorinnen Opfer von Betrügern.

Am Donnerstag (06.03.2025) kontaktierten falsche Polizeibeamte eine Frau in Lemgo-Brake telefonisch und gaben vor, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen kommen könne und ihre Wertsachen in Gefahr wären. Der Betrüger erkundigte sich nach wertvollem Schmuck und forderte sie auf, diesen zur sicheren Verwahrung an die "Polizei" zu übergeben. Gegen 13.30 Uhr übergab die Lemgoerin in der Grabbestraße Schmuck im niedrigen 5-stelligen Wert an einen falschen Polizisten, der wie folgt beschrieben werden kann: etwa 20 - 30 Jahre alt, circa 1,60 - 1,70 m groß, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover.

Eine weitere Lemgoerin erhielt ebenfalls am Donnerstag (06.03.2025) einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser behauptete, dass Ermittlungen gegen Betrüger geführt werden, die mit gefälschtem Geld handeln. Sie wurde aufgefordert ihr Geld zu übergeben, damit dieses kontrolliert werden könne. Die Frau begab sich zur Bank, um Geld abzuheben und deponierte in der Straße "Auf der Bülte" eine niedrige 5-stellige Summe für die Betrüger.

Bereits am Montag (03.03.2025) wurde eine Seniorin aus Dörentrup von ihrem vermeintlichen Sohn angerufen, der behauptete einen Unfall verursacht zu haben und Hilfe zu benötigen. Er übergab das Telefon an einen angeblichen Staatsanwalt, der von ihr eine Kaution forderte, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis müsse. In der Nacht gegen 0 Uhr übergab sie in der Straße "Brede-Ring" Schmuck im niedrigen 5-stelligen Wert an einen unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben werden kann: etwa 1,65 m groß, schlank, bekleidet mit einer hellen Hose, einer dunklen Jacke und Kappe. Eine weitere Übergabe von zusätzlichem Bargeld und Gold am nächsten Tag konnte verhindert werden, da die Bank-Mitarbeiterin skeptisch wurde, als die Dörentruperin eine sehr hohe Summe Bargeld abheben wollte, und die Polizei informierte.

Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeugen, denen in den drei genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Bleiben Sie stets misstrauisch, wenn Sie am Telefon von Unbekannten nach Geld oder wertvollen Gegenständen gefragt werden. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wird Sie nie um die Herausgabe von Wertgegenständen bitten. Beenden Sie derartige Telefonate umgehend, in dem Sie einfach auflegen! Klären Sie ältere Familienangehörige über Betrugsmaschen am Telefon auf und besprechen Sie mit ihnen, wie bei einem solchen Anruf vorzugehen ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell