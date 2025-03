Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Frontal mit Gegenverkehr zusammengestoßen.

Lippe (ots)

Auf dem Plantagenweg ereignete sich am Donnerstagnachmittag (06.03.2025) gegen 15.30 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKWs. Ein 64-Jähriger aus Lage fuhr mit seinem Porsche Cayenne in Richtung Detmold, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sein Porsche gegen den VW Polo einer 43-Jährigen aus Detmold, die in Richtung Pivitsheide unterwegs war. Beiden Personen erlitten durch den Crash leichte Verletzungen. Die Frau wurde vom Rettungsdient ins Klinikum eingeliefert. Sowohl der Porsche als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Plantagenweg blieb aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

