POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung durch Graffiti an Schulzentrum.

Lippe (ots) - An der Einmündung Stapelager Straße/Währentruper Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag (05.03.2025) gegen 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 54-jährige Frau aus Lage fuhr mit ihrem Renault Clio auf der Währentruper Straße in Richtung Stapelager Straße und hielt sich augenscheinlich nicht an das ...

mehr