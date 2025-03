POL-LIP: Lage-Hagen. Schiffsschraube aus Garten gestohlen.

Lippe (ots) - In Lemgo-Brake und Dörentrup wurden in den vergangenen Tagen gleich drei Seniorinnen Opfer von Betrügern. Am Donnerstag (06.03.2025) kontaktierten falsche Polizeibeamte eine Frau in Lemgo-Brake telefonisch und gaben vor, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen kommen könne und ihre Wertsachen in Gefahr wären. Der Betrüger erkundigte sich nach ...

mehr