POL-GM: Werkzeugkoffer und Stromkabel gestohlen

Wipperfürth (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26. Januar) sind Unbekannte in eine Schule in der Straße "Am Mühlenberg" eingebrochen. Die Einbrecher warfen gegen 02:10 Uhr eine Scheibe zum Sekretariat ein. Dabei löste ein Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten daraufhin ohne Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

