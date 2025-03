FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am 06.03.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:32 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude in die Bahnhofstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Es wurde Stadtalarm für die Feuerwehr Ennepetal ausgelöst und alle 5 Einheiten der Feuerwehr und überörtliche Einsatzkräfte alarmiert. Ein Trupp ging zur ...

