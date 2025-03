POL-PDMT: Geisig - unbekleideter Pkw-Fahrer auf Kreisstr. 12 - Zeugenaufruf

Bad Marienberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.03.2025) kam es in der Zeit von 00.00 - 03.00 Uhr zu einem Einbruch in die Realschule Plus, im Erlenweg in Bad Marienberg. Bislang unbekannte Täter drangen während der o.g. Zeit in das Schulgebäude ein. Hierbei wurden Gegenstände entwendet und es kam zu Sachbeschädigungen. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der ...

mehr