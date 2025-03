POL-PDLD: Germersheim -12-Jähriger vermisst

Herxheim (ots) - Am 03.03.2025 wollte gegen 14:05 Uhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer in der Straße "Am Herrenweg" in Herxheim wenden. Hierbei übersah er einen nachfolgenden 82-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 38-Jährigen Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln ...

