POL-PDLD: Traumjob Kriminalpolizei?

Landau

Am Freitag den 28.03.2025 findet bei der Kriminalpolizei in Landau die - True Crime - statt. Schlüpfe in die Rolle eines Ermittlers, finde Spuren am Tatort und stelle alle deine Fragen zu deinen Möglichkeiten bei der Kriminalpolizei. Bewirb dich jetzt unter: kilandau.einstellungen@polizei.rlp.de

