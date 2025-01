Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter bezahlt Taxifahrt nicht

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stieg am Dienstagmorgen (28.01.2025) in der Rembergstraße aus einem Taxi aus und beglich die offene Rechnung nicht. Der Mann hatte sich zuvor in der Voerder Straße abholen lassen. Am Zielort angekommen, sagte der Unbekannte dem Taxifahrer, dass er die knapp 20 Euro aus seiner Wohnung holen müsse. Als der Fahrgast nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, rief der Taxifahrer die Polizei und brachte den Betrug zur Anzeige. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

