Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Beeinflussung bei Verkehrsunfall erkannt

Herxheim (ots)

Am 03.03.2025 wollte gegen 14:05 Uhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer in der Straße "Am Herrenweg" in Herxheim wenden. Hierbei übersah er einen nachfolgenden 82-jährigen BMW-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 38-Jährigen Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

