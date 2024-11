Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisiert am Steuer

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 21:20 Uhr wurde in der Hanftalstraße in Buchholz (Westerwald) ein 19-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell