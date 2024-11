Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrecher bei Tatausführung gestört

Asbach (ots)

Am gestrigen Sonntagabend gegen 19:04 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lohrbergweg in Asbach. Die Bewohnerin nahm zum o.g. Zeitpunkt Geräusche aus dem Kellergeschoss wahr. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein Fenster geöffnet war und ein zerbrochener Blumentopf auf dem Boden lag. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Die Beamten konnten bei der Sachverhaltsaufnahme Hebelspuren am Fenster und einer Eingangstüre feststellen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

