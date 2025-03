PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vandalismus an Schule +++ Einbruch in Pizzeria

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vandalismus an Schule,

Oberursel, Im Portugall, Montag, 17.03.2025, 8.50 Uhr bis Mittwoch, 19.03.2025, 8 Uhr

(da)Vandalen haben in den vergangenen Tagen in einer Schule in Oberursel ihr Unwesen getrieben. Zwischen Montag- und Mittwochmorgen warfen die bisher unbekannten Täter den Glaseinsatz einer Tür des Gebäudes in der Straße "Im Portugall" ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Schulgelände. Der dabei verursachte Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und nimmt unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

2. Einbruch in Pizzeria,

Königstein, Bahnstraße, Donnerstag, 20.03.2025, 3.20 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es in Königstein zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Der maskierte Täter hebelte gegen 3.20 Uhr ein Fenster der Gaststätte auf und gelangte so in die Innenräume. Hier erbeutete er jedoch nur eine Handvoll Bargeld, mit dem er anschließend die Flucht antrat. Eine Videokamera zeichnete seinen Beutezug jedoch auf. Die Polizei fahndet deshalb nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der mit einem hellen Pullover oder einer Strickjacke und einer schwarzen Hose bekleidet war. Bei der Tat hatte er sein Gesicht mit einer Skimaske maskiert. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell