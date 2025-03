PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei gescheiterte Einbrüche am Wochenende +++ In Golfclub eingestiegen +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei gescheiterte Einbrüche am Wochenende, Kronberg, Friedrich-Ebert-Straße & Berliner Platz, Freitag, 14.03.2025, 23 Uhr bis Samstag, 15.03.2025, 10.30 Uhr

(da)Gleich zweimal scheiterten Unbekannte am Wochenende bei dem Versuch, in Kronberger Gewerbe einzudringen. Zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, hebelten die Einbrecher an der Eingangstür einer Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße. Diese hielt jedoch allen Hebelversuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge wieder abzogen. Ebenso erfolglos hebelten die Unbekannten zwischen Freitagabend und Montagmorgen an der Tür eines Kosmetikstudios am Berliner Platz. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbruchsversuch in Golfclub,

Kronberg, Schönberg, Friedrichstraße, Dienstag, 18.03.2025, 3.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen versucht, in einen Golfclub in Kronberg einzubrechen. Die Einbrecher drangen gegen 3.30 Uhr über ein Kellerfenster in das Gebäude in der Friedrichstraße ein. Hier wurden sie jedoch nach ersten Erkenntnissen durch einen akustischen Alarm verschreckt, sodass sie keine Beute machen konnten. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Kronberg, Schönberg, Ricarda-Huch-Straße, Freitag, 14.03.2025, 17 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 7.20 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Kronberg ein Auto zerkratzt. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stand ein schwarzer Hyundai Kona in der Ricarda-Huch-Straße. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite des Autos und verursachten so einen Schaden von rund 3.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Daher bittet die Polizeistation Königstein um Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

