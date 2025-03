PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe entwendeten Schmuck +++ Zwei Einbrüche in Friedrichsdorf +++ Motorrad gestohlen +++ Fahrzeugrennen ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe entwendeten Schmuck,

Weilrod, Rod an der Weil, Weilstraße, Dienstag, 18.03.2025, 16 Uhr bis 17 Uhr

(da)Am Dienstag haben Diebe aus einem Wohnhaus in Rod an der Weil Schmuck gestohlen, während die Bewohnerin zu Hause war. Zwischen 16 und 17 Uhr gelangten die Diebe durch die unverschlossene Haustür in das Einfamilienhaus in der Weilstraße. Hier betraten sie das Schlafzimmer und entwendeten diversen Schmuck. Die Bewohnerin hielt sich währenddessen im Wohnzimmer auf, ohne die ungebetenen Gästen zu bemerken. Als sie den Diebstahl feststellte, waren die Diebe bereits unerkannt über alle Berge. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizeistation in Usingen zu melden.

2. Einbrecher überrascht,

Friedrichsdorf, Dillingen, "An den 30 Morgen", Dienstag, 18.03.2025, 19.20 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Einbrecher im Friedrichsdorfer Stadtteil Dillingen von dem Bewohner eines Einfamilienhauses überrascht. Gegen 19.20 Uhr hebelte der bislang unbekannte Mann die Terrassentür des Hauses in der Straße "An den 30 Morgen" auf. Im Erdgeschoss nahm er zunächst Bargeld an sich, um dann im Obergeschoss nach weiteren Wertgegenständen zu suchen. Dort wurde er jedoch von einem Bewohner überrascht. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und konnte entkommen. Er trug eine dunkle Sturmhaube, Handschuhe und eine nicht näher bestimmbare Winterjacke. Wem gegen 19.20 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch ohne Beute,

Friedrichsdorf, Seulberg, Fichtenweg, Dienstag, 18.03.2025, 8 Uhr bis 21.20 Uhr

(da)Keine Beute haben Einbrecher am Dienstag im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg gemacht. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei drangen die Einbrecher zwischen 8 Uhr und 21.20 Uhr über ein Terrassenfenster in das Wohnhaus im Fichtenweg ein. Hier durchsuchten sie erfolglos alle Stockwerke nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Motorrad gestohlen,

Usingen, Am Riedborn, Dienstag, 18.03.2025, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

(da)Diebe haben am Dienstagnachmittag in Usingen ein Motorrad erbeutet. Der Besitzer einer weißen Yamaha SEG5 hatte diese gegen 15.30 Uhr in der Straße "Am Riedborn" abgestellt. Etwa eine Stunde später fehlte von der Maschine jedoch jede Spur. Die Polizei sucht nun nach der Yamaha im Wert von knapp 3.000 Euro, an der zuletzt das Kennzeichen "HG-Q 103" angebracht war. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Fahrzeugrennen ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss, Kronberg, Am Schanzenfeld, Mittwoch, 19.03.2025, 2 Uhr

(da)Ein 24-Jähriger aus Schwalbach hat sich am Mittwoch ein Rennen mit der Polizei geliefert, das für ihn allerdings mit einem Ermittlungsverfahren auf der Polizeistation endete. Gegen 2 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Königstein in Kronberg in der Straße "Am Schanzenfeld" einen Roller kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen, gab Gas und flüchtete zunächst auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes, von dort über einen Gehweg und entkam schließlich über die Schwalbacher Straße in einen Feldweg. An seiner Wohnanschrift in Schwalbach wurde er jedoch erneut von Einsatzkräften überrascht und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem gab es Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum. Deshalb wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Sein Roller wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes verantworten.

