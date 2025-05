Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Meinerzhagen (ots)

Am Dienstag um 0.43 Uhr wurde vor einem Hotel an der Seeuferstraße die Scheibe eines VW Polo eingeschlagen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen etwa 20 bis 35 Jahre alten Mann mit schwarzer Kleidung und weißen Schuhen, der die Scheibe einschlägt und eine Geldbörse stiehlt. Die Halterin entdeckte ihr Portemonnaie zwar in einer Entfernung wieder. Es fehlte jedoch die Bankkarte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell