Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steinwurf, Milchgepöbel und Kellereinbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 18-Jähriger Lüdenscheider und ein Unbekannter gerieten gestern Nachmittag um 16:30 Uhr im SternCenter in einen Streit. Demnach hat der Unbekannte scheinbar absichtlich Kondensmilch über Hose und Schuhe des Lüdenscheiders gekippt, der am essen war. Dieser wiederum schlug als Reaktion mit der Faust nach dem Unbekannten, welcher dem Schlag einer Ohrfeige begegnete und davonging. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Jugendlichen handeln, die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Unbekannte haben zwischen dem 1.4. und gestern Morgen eine Kellertür am Danziger Weg aufgebrochen und zwei Fahrräder gestohlen. Ein Rennrad und ein E-Bike fehlen nun aus dem Keller, die Kriminalpolizei ermittelt. (lubo)

Eine 38-jährige Frau randalierte am Mittwochabend in einem Hauseingang an der Volmestraße und warf einen Stein mehrfach auf einen geparkten Pkw. Außerdem sprang sie unvermittelt auf die Volmestraße und brachte vorbeifahrende Fahrzeuge zum Anhalten bzw. Ausweichen. In einem Fahrzeug setzte sie sich auf den Beifahrersitz. Auf einem Tankstellengelände in der Nähe ließ sie der Fahrer wieder aussteigen. Ein Zeuge verfolgte die Tatverdächtige. An der Tankstelle trafen die hinzu gerufenen Polizeibeamten die Frau. Auch ihnen gegenüber verhielt sie sich aggressiv. Sie bestreitet die Taten. Die Polizei befragte Zeugen, erteilte der Frau einen Platzverweis und schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell