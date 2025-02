Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach der heutigen Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim

Polizei zieht durchwachsene Bilanz

Saarbrücken (ots)

Der polizeiliche Einsatz anlässlich der heutigen Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim verlief nicht ganz reibungslos. Die wegen des Einsatzes, inklusive der notwendigen Begleitung der ca. 800 mit der Bahn angereisten Mannheimer Fans, erforderliche Sperrung der Campauser Straße verursachte zeitweise Störungen des fließenden Verkehrs. Aufgrund andauernder gegenseitiger Provokationen beider Fanlager entlang der Wegstrecke zum und vom Stadion verzögerte sich die Gästefanbegleitung leicht.

Wie erwartet kamen am heutigen Nachmittag (08.02.2025) über 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Drittliga-Partie in den Saarbrücker Ludwigspark, darunter auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans beider Mannschaften. Unterstützung erhielt die saarländische Polizei durch Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und er Bundespolizei. Über 500 Einsatzkräfte sorgten so rund um das Spiel und den Saarbrücker Ludwigspark für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher.

Vor Spielbeginn verhinderten die Polizeikräfte unter dem Einsatz von Pfefferspray ein Zusammentreffen beider Fanlager im Bereich der Saarlandhalle. Weiterhin wurden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet. Nach dem Spiel provozierten Heimfans die noch im Gästeblock befindlichen Fans aus Mannheim. Dabei wurde eine Kollegin mit einer Vorrichtung zum Abschuss von Konfetti am Bein getroffen und hierdurch verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Unter Einsatz starker Kräfte konnte die Lage schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Gästeblock kam es kurzzeitig zu einem Brand mehrerer Fantextilien.

Gegen 16:30 Uhr traten die Gästefans die geschlossene Rückbegleitung aus dem Stadion zum Saarbrücker Hauptbahnhof an. Um das Aufeinandertreffen der beiden Fanlager zu verhindern wurde die Camphauser Straße, der Ludwigskreisel und die Westspange frühzeitig gesperrt. Dadurch kam es zu Rückstau auf der Westspange und im Stadtgebiet Saarbrücken. Bei der Begleitung der Gästefans zum Hauptbahnhof kam es immer wieder zu gegenseitigen Provokationen in den Bereichen Ludwigskreisel und Bahnhof die durch den Einsatz starker Polizeikräfte beendet wurden. Dabei wurde ein Kollege mit einer Bierdose beworfen und verletzt.

Insgesamt verzögerte sich die Abreise der mit Reisebussen angereisten etwa 150 Gästefans erheblich, wodurch auch die Sperrung der Westspange betroffen war.

Anschließend wurde die Sperrung der Camphauser Straße aufgehoben.

Weiterhin kam es im Nachgang zu einer Auseinandersetzung zwischen den rivalisierten Gruppen im Bereich der Westspange und Bürgerpark, wo ebenfalls Pfefferspray eingesetzt und mehrere Identitätsfeststellungen, sowie Gewahrsamnahmen durchgeführt wurden. In der Folge werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

