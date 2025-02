Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Wahlkampfveranstaltung in Sankt Ingbert verläuft trotz zweier Gegenveranstaltungen störungsfrei

Polizei zieht Bilanz

Sankt Ingbert (ots)

Saarbrücken/Sankt Ingbert. Etwa 350 Teilnehmende aus dem bürgerlichen Spektrum waren heute (06.02.2025) gegen 16:30 Uhr dem Aufruf der "Omas for Future" gefolgt und forderten "Keine Zusammenarbeit mit rechts außen". Etwa 60 Personen demonstrierten zeitgleich unter dem Motto "Gegen die Brandmauer - Für Freiheit und Demokratie" ebenfalls in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle in Sankt Ingbert. An- und Abreise des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz verliefen problemlos.

Im Zusammenhang mit der Veranstaltung der CDU in der Stadthalle in Sankt Ingbert waren die beiden Versammlungen angemeldet worden. Die Anmelder hatten mit einer wesentlich höheren Anzahl an teilnehmenden Personen gerechnet.

Bei der Versammlung der "Omas for Future" tauchten einige Personen auf, die Coronamasken trugen. Nach Ablegen der Masken durften diese an der Versammlung weiter teilnehmen. Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung um 18 Uhr für beendet. Eine größere Gruppe von Teilnehmenden sammelte sich anschließend auf dem Marktplatz an Absperrgittern in Sichtweite zu den Teilnehmenden der Versammlung "Gegen die Brandmauer" und versuchten, diese zu provozieren. Nach einer Ansprache durch Polizeikräfte wurden die Provokationen unterlassen.

Bei der Versammlung "Gegen die Brandmauer" versuchte eine Teilnehmerin einen nicht bekannten Pressevertreter mit Alkohol zu bespritzen, was jedoch durch Einsatzkräfte verhindert wurde. Sie wurde durch den Versammlungsleiter von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Die Versammlung wurde gegen 18:30 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.

Bei der Wahlkampfveranstaltung in der Stadthalle kam es zu einer kurzen Störung durch eine Gruppe von vier Personen. Mindestens eine Person zeigte dabei ein T-Shirt mit einem beleidigenden Aufdruck. Die Personen wurde durch Personenschutzkräfte aus der Halle entfernt.

