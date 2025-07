Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Nach Ausweichmanöver überschlagen und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Zweiflingen: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Obwohl sich ihr Mercedes nach einem Unfall am frühen Sonntagmorgen bei Zweiflingen mehrfach überschlug, blieb eine 21-Jährige wie durch ein Wunder unverletzt. Die Frau fuhr gegen 1:30 Uhr auf der Landesstraße 1050 von Friedrichsruhe in Richtung Zweiflingen, als ein Reh aus einem Maisfeld auf die Straße sprang. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wollte die Autofahrerin nach rechts ausweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über ihren Mercedes. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Maisfeld und überschlug sich dort mehrmals, bevor es schließlich zum Stillstand kam. Obwohl die Frau augenscheinlich nicht verletzt wurde, brachten Rettungskräfte sie zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Maisfeld ausfällt, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Neuenstein: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht von Sonntag, 20.07.2025, auf Montag, 21.07.2025, wurde in Neuenstein ein Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine Autofahrerin hatte ihren schwarzen Mercedes in der Schloßstraße in der Nähe ihrer Wohnung, in Fahrtrichtung Marktplatz, gegen 20 Uhr am rechten Fahrbahnrand neben einem dortigen Bauzaun abgestellt. Zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr vernahm sie einen lauten Schlag, nachdem zuvor ein Fahrzeug mit aufheulendem Motor aus Fahrtrichtung Schloss kommend durch die Straße gefahren war. Als sie am nächsten Morgen gegen 8:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw am linken Heck starke Beschädigungen aufwies. Offenbar hatte der Unbekannte in der Nacht mit seinem Fahrzeug den Mercedes gestreift und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat bzw. weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, sollte sich mit der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, in Verbindung setzen.

