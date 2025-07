POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Buchpreisverleih und Ehrung von Prüflingen der schulischen Radfahrausbildung

Polizeipräsidium Heilbronn

Krautheim: Zeugen nach Unfallflucht mit Personenschaden gesucht Bereits am Samstag, den 5.Juli, verursachte eine bisher unbekannte Person einen Unfall in Krautheim, verletzte hierbei einen Mann und flüchtete anschließend. Gegen 10:30 Uhr befand sich ein 34-jähriger Rollstuhlfahrer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Austraße, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug rückwärtsfuhr und hierbei über den Fuß des 34-Jährigen rollte. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Verursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus und redete kurz mit dem Verletzten, ehe er wieder einstieg und seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Der Unbekannte wird als älterer, dünner Mann beschrieben. Er sprach Deutsch. Er war mit einem weißen Pkw, eventuell Kombi, unterwegs. Das Auto wies keinerlei Auffälligkeiten auf. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Künzelsau: Buchpreisverleih und Ehrung von Prüflingen der schulischen Radfahrausbildung Am Donnerstag, 24.07.2025, fand die diesjährige Ehrung der besten Prüflinge der schulischen Radfahrausbildung für den Hohenlohekreis, beim Polizeirevier Künzelsau statt. Die Nutzung des Fahrrades im öffentlichen Straßenverkehr erfordert neben einer sicheren Beherrschung des Fahrzeugs, Kenntnisse über die wichtigsten Verkehrsvorschriften. Vor diesem Hintergrund soll die theoretische und schulpraktische Radfahrausbildung Kinder zu einer eigenständigen sowie sicheren Teilnahme am Straßenverkehr befähigen und motivieren.

Die Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Referat Prävention, Außenstelle Künzelsau haben in diesem Schuljahr insgesamt 1075 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4, aller Grundschulen im Hohenlohekreis, beschult. 35 Kinder absolvierten den Abschluss der Jugendverkehrsschule mit Bravour. Sie hatten sowohl in der theoretischen Prüfung die Maximalpunktzahl von 40 Punkten erreicht, als auch bei der praktischen Radfahrprüfung keinen Fahrfehler gemacht. Die Prüflinge erhielten im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus den Bereichen Polizei, Landkreis, Kreisverkehrswacht Hohenlohe e. V. und Sparkasse Hohenlohekreis jeweils einen Buchpreis mit persönlicher Widmung des Polizeipräsidenten, Herrn Frank Spitzmüller, und einen Kinogutschein. Das anschließende Highlight der Veranstaltung war jedoch die persönliche Führung der Kinder durch die Polizeidienststelle. Sowohl die schulische Radfahrausbildung im Allgemeinen als auch die Ehrung der besten Prüflinge im Besonderen wäre jedoch nicht ohne entsprechende Kooperationspartner möglich. Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Kreisverkehrswacht Hohenlohe e. V. und der Sparkasse Hohenlohekreis für ihre langjährige Unterstützung.

