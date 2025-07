Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrskontrollen und Unfälle

Hohenlohekreis (ots)

A6 / Bretzfeld: Abstandskontrollen auf der Autobahn

Am Donnerstag wurden auf der Autobahn 6, zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld, Verkehrskontrollen durch Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg durchgeführt. Zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden zahlreiche Fahrzeuge, besonders im Hinblick auf Verstöße gegen die Einhaltung des Mindestabstands, überprüft und einige davon anschließend auf dem Parkplatz Bauernwald einer umfangreichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurden 120 Abstandsverstöße festgestellt. Fünf Verkehrsteilnehmer überholten trotz Überholverbot. In drei Fällen wurde die Ladung nicht ordentlich gesichert. Bei einem Lkw-Fahrer war die Fahrerlaubnis erloschen. Weiter wurden 17 Verstöße gegen die Sozialvorschriften geahndet.

A 6 / Bretzfeld: Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld. Gegen 16:30 Uhr kam ein 32-Jähriger mit seinem BMW, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, in einer Linkskurve nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Anschließend kollidiert der BMW seitlich mit der Zugmaschine eines 51-jährigen Lkw-Fahrers, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde die Windschutzscheibe eines nachfahrenden Seats beschädigt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Öhringen: Pkw-Fahrerin hinterlässt Schneise der Verwüstung

Ein Totalschaden eines Pkw, eine stark beschädigte Garage und weitere beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen in Öhringen. Gegen 5:50 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Opel auf der Herrmann-Kollmar-Straße in Öhringen. In einer links-rechts Kurvenkombination kollidierte die Frau mit ihrem Fahrzeug, vermutlich weil sie Brems- und Gaspedal verwechselte, in der Linkskurve mit einer Mauer rechts neben der Fahrbahnt. Durch den Aufprall wurde der Opel zurück auf die Straße abgewiesen. Anschließend krachte das Auto in die Garage eines Hauses im Talwiesenweg. Die Garage wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass Mauerteile einstürzten und auf einen in der Garage geparkten VW fielen, welcher hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Weitere Teile der Mauer und Glassplitter beschädigten darüber hinaus einen dort stehenden Audi, ein Motorrad und ein Fahrrad. Der Gesamtschaden kann abschließend noch nicht genau beziffert werden, beläuft sich aber schätzungsweise mindestens auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

