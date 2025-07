Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Flucht nach Ladendiebstahl - Zeugenaufruf

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Pestalozziallee in Tauberbischhofsheim zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Mann. Der Ladendiebstahl wurde gegen 16 Uhr begangen. Was der Dieb entwendet haben soll ist noch nicht abschließend geklärt. Der Täter flüchtete zunächst in Richtung des Parkplatzes eines nahegelegenen Supermarktes und anschließend über den Radweg parallel zur Pestalozziallee in Richtung Hochhausen. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- 30 bis 45 Jahre alt - 1,70 m bis 1,75 m groß - Auffallend große Nase - Dunkle kurze Haare - Dunkler Teint - Bekleidet mit dunkler Hose und olivgrüner Weste - Ist eventuell an den Armen tätowiert

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen, dem Täter oder seiner weiteren Fluchtrichtung machen? Weiter sucht die Polizei Hinweise zu einem blauen Kleinwagen, mit ausländischem Kennzeichen, welcher sich zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe befand. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell