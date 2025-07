Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Neuer Modus Operandi bei Betrügereien durch falsche Polizeibeamte in Brackenheim

Landkreis Heilbronn (ots)

In den letzten Tagen wurden im Bereich Brackenheim und den dazugehörigen Teilorten mehrere Fälle von Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte angezeigt. Dabei wurde ein neuer Modus Operandi bekannt. Gegen 12 Uhr am Dienstagmittag klingelten in Brackenheim-Meimsheim zwei männliche Personen an der Haustüre einer Frau in der Zeppelinstraße. Die Täter trugen augenscheinlich Polizeiwesten und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Auch durch das Vorzeigen einer Marke, ähnlich einer Polizeimarke, wollten sie das Opfer täuschen und kündigten zudem den Anruf eines Polizeibeamten an. Kurz nach Verlassen des Grundstücks durch die Tatverdächtigen wurde das Opfer tatsächlich von einer männlichen Person angerufen, die sich als Polizeibeamter ausgab. Im Gespräch wurde wiederholt versucht sensible Informationen zu entlocken. Die Geschädigte wurde jedoch misstrauisch und beendete das Gespräch. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Circa 165 -170 cm groß, schlanke Statur, blonde kurze Haare (keine Stoppelhaare), hell gekleidet, trug eine "Polizei-Weste". 2. Täter: Etwas kräftiger gebaut als der andere Täter, dunkle Haare, trug eine Kappe, schlecht rasiert, dunkel gekleidet, ebenfalls mit "Polizei-Weste" bekleidet, trug eine "Polizeimarke".

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Brackenheim und Umgebung nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrugsmaschen durch falsche Polizeibeamte. Echte Polizeibeamte fordern am Telefon keine Informationen zu Vermögenswerten oder Schließfächern und erscheinen niemals unangekündigt zur Abholung von Wertgegenständen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

