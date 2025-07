Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl von Baustelle, Polizei appelliert an Seckacher Bevölkerung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Neckarmühlbach: Absperrmaterial von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Wochenende Absperrmaterial von einer Baustelle bei Neckarmühlbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag begaben sich die Täter zu der Baustelle an der Landesstraße 528 (Fahrtrichtung Heinsheim) und luden zwölf Nissenlampen und acht Absperrbaken im Wert von knapp 1.000 Euro auf. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

Seckach: Appell der Polizei an die Bewohner und Besucher in Seckach und näherer Umgebung

In den vergangenen Wochen kam es in Seckach zu einer Häufung von Diebstahlsdelikten, meist in Verbindung mit Hausfriedensbrüchen. Oft waren unverschlossene Fahrzeuge das Ziel der mutmaßlich jugendlichen Tatverdächtigen. Zielgerichtet wurden mehrere Pkw- und Wohnungstüren auf ihren Verschlusszustand hin geprüft. Die Polizei appelliert aus diesem Anlass an alle Bewohner und Besucher im Nahbereich um die Gemeinde Seckach ihre Fahrzeuge stets, auch auf privaten Grundstücken, zu verschließen. Unverschlossene Autos oder Fahrräder ohne entsprechendes Schloss sind leichte Ziele für Kriminelle. Seien sie wachsam und melden sie verdächtige Personen und Wahrnehmungen der Polizei.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell