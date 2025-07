Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Nachtrag zu Pressemitteilung, BMW von Bahnschranke beschädigt, falsche Polizeibeamte, Fahrzeugbrand und Zeugen nach Raub gesucht

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Nachtrag zu unserer Pressemitteilung vom 22.07.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6081755) Heilbronn: Fahrzeug gestohlen und von der Polizei kontrolliert

Nachdem die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige auf seiner Fahrt durch das Heilbronner Industriegebiet weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete, werden diese und weitere Zeugen nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein 40-Jähriger fuhr am Montagnachmittag mit einem gestohlenen Auto durch Heilbronn. Der Mann hatte den nicht verschlossenen VW gegen 15:30 Uhr in der Cäcilienstraße entdeckt und bemerkt, dass der Schlüssel im Fahrzeug lag. Er entwendete daraufhin das Auto und fuhr damit durch die Stadt. Gegen 17 Uhr fiel der VW einem Zeugen im Industriegebiet auf. Auf der Karl-Wüst-Straße nahm der VW-Lenker einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt, sodass dessen Fahrer nur durch ein geistesgegenwärtiges Bremsmanöver einen Unfall vermeiden konnte. Der Autodieb fuhr weiter und verlor beim Abbiegen von der Brüggemannstraße in die Salzstraße die Kontrolle über den Pkw. Das Heck des VWs brach aus und der Wagen geriet in den Gegenverkehr, bevor er beinahe in eine Baustelle fuhr. Die Fahrt führte weiter über den Kreisverkehr an der Salzstraße/Gottlieb-Daimler-Straße und wieder weiter in die Salzstraße, wo der VW in der wegen einer Baustelle eingerichteten Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann schließlich am Industrieplatz und stellte fest, dass der Wagen zuvor gestohlen worden war. Da der Fahrer außerdem alkoholisiert war und weiteres Diebesgut, wie Kleidungsstücke und Handys, bei sich hatte, musste der Mann zunächst eine Blutprobe abgeben und wurde dann vorläufig festgenommen. Zeugen der wilden Fahrt durch das Industriegebiet und Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Pfedelbach/Heilbronn: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag brachten falsche Polizeibeamte eine Seniorin aus Pfedelbach um ihr Erspartes. Gegen 14 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizist telefonisch bei der Frau und behauptete, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei und ein Kind schwer verletzt worden wäre. Weiter forderte er 28.000 Euro als Vorschuss für die Beerdigung der vermeintlich Getöteten. Daraufhin hob die Senioren Geld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bei ihrer Bank ab und fuhr mit dem Bargeld und Goldschmuck im Wert von circa 3.000 Euro mit einem Taxi nach Heilbronn in die Krugstraße. Dort verließ sie das Fahrzeug und lief in die Haller Straße, wo sie auf Anweisung der Täter circa 20 Minuten auf den Abholer wartete. Zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr tauchte dann ein Mann auf, welchem sie das Geld und den Schmuck übergab. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Dunkler Teint - Schlank - Dunkle, kurze Haare - Trug eine dunkle Hose und ein beiges T-Shirt Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Haller Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

Gemmingen: BMW von Bahnschranke beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag wurde in Gemmingen ein BMW von einer Bahnschranke beschädigt. Der Besitzer fuhr gegen 15 Uhr auf der Industriestraße in Richtung der Eppinger Straße, wo er schließlich nach rechts abbog. Als der BMW den dortigen Bahnübergang querte, schloss sich die Schranke. Der Fahrer setzte daraufhin zurück und kollidierte mit der bereits geschlossenen Bahnschranke. Sowohl das Fahrzeug als auch die Schranke wurden dabei beschädigt. Die Schäden belaufen sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, ob die dortige Ampelanlage zum Zeitpunkt der Einfahrt des BMW bereits "Rot" zeigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

A81/ Untergruppenbach: Volvo in Vollbrand

Wohl aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagabend auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach ein Volvo in Brand. Der Fahrer war gegen 19:20 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Fahrzeug plötzlich an Leistung verlor. Als zudem auch noch Qualm aus dem Motorraum drang, hielt der Mann auf dem Standstreifen an und verließ seinen Pkw. Gerade noch rechtzeitig, denn das Fahrzeug geriet schnell in Vollbrand. Die eintreffende Feuerwehr löschte die Flammen, konnte ein Ausbrennen des Volvos jedoch nicht mehr verhindern. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn teilweise voll gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Heilbronn: Zeugen nach Raub auf der Allee gesucht

Auf der Heilbronner Allee wurde am Dienstagnachmittag ein 27-Jähriger ausgeraubt. Der Mann lief gegen 15 Uhr von der Allee über die Fußgängerzone am Theater vorbei in Richtung der Kaiserstraße. Auf Höhe des Heilbronner Theaters wurde der Mann plötzlich von hinten gestoßen, sodass er zu Boden ging. Ein Unbekannter beugte sich daraufhin über den Gestoßenen, zog ihn hoch, drückte ihn gegen eine Betonsäule und schlug dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Sodann kamen zwei weitere unbekannte Männer hinzu, die den Mann nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Unbekannten entwendeten den Geldbeutel, Handy und Kopfhörer des 27-Jährigen. Zudem sollen zwei weitere, nicht direkt an dem Raub beteiligte Personen, mit ihren Körpern die Situation von den Blicken Unbeteiligter abgeschirmt haben. Nach einem weiteren Tritt nach dem Opfer flüchteten die fünf Männer in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben oder Angaben zu den Räubern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

