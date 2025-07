POL-HN: Korrektur zur Pressemitteilung vom 21.07.2025 - Stadt- und Landkreis Heilbronn - Meldung zu einem Verkehrsunfall Kreisstraße 9560

Polizeipräsidium Heilbronn

Bei der Pressemeldung vom 21.07.2025 - Stadt- und Landkreis Heilbronn - bezüglich einer Unfallmeldung mit der Überschrift Heilbronn: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht, kam es unsererseits zu einer falschen Darstellung. Wir bitte dies zu entschuldigen. Die korrigierte Version der Meldung lautet:

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am vergangenen Dienstag bei Heilbronn - nun sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.10 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem Opel auf der Kreisstraße 9560 von Heilbronn kommend in Richtung Biberach unterwegs. Der ihr entgegenkommende 31-jährige Fahrer eines Ford Transit geriet aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Opel der 58-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Graben abgewiesen. Die Opel-Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur möglichen Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bitte die Meldung vom 21.07.2025 aus dem Geschäftsgang nehmen.

