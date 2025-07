Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallfluchten

Hohenlohekreis (ots)

Braunsbach-Döttingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall am 13. Juli in Braunsbach-Döttingen und flüchtete anschließend. Zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus dem Fahrzeug, die Fahrertür eines, auf dem Parkplatz an der Brücke in Braunsbach-Döttingen abgestellten, Pkws. Der Parkplatz befindet sich in der Braunsbacher Straße. Zudem konnte an der Heckklappe des beschädigten Ford Tourneo eine frische Delle festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Ingelfingen: Fahrer von weißem Transporter nach Unfallflucht gesucht

Leichte Verletzungen eines Fahrradfahrers verursachte der Lenker eines weißen Transporters am Montagvormittag in Ingelfingen. Anschließend flüchtete die Person. Gegen 11:00 Uhr fuhr der 86-jährige Radfahrer von der Flaischlenstraße kommend nach rechts in die Mörikestraße ein. Der Lenker des weißen Transporters befuhr die Mörikestraße in Richtung Mariannenstraße und missachtete an der Einmündung Flaischlenstraße die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser musste hierauf nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei stürzte der Senior gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Person im Transporter setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin / dem Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell