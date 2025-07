Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Einbruch in Bäckerei in Hainstadt, jugendliche Einbrecher bei Tatausführung gestört, Flüchtender Rollerfahrer in Obrigheim

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Hainstadt: Einbruch in Bäckerei

Früh am Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, betraten zwei Unbekannte den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hornbacher Straße in Hainstadt. Zugang verschafften sich die Tatverdächtigen mit einem Gullydeckel, den sie kurzerhand ins Schaufenster des Verkaufsraums warfen. Mitarbeiter der Bäckerei wurden durch das Bersten der Scheiben auf den Einbruch aufmerksam und begaben sich in Richtung des Ladenraums. Dort konnten sie zwei Männer sehen, die zielgerichtet zur Registerkasse gingen, diese entnahmen und mit einem mittleren dreistelligen Betrag flüchteten. Der Versuch die beiden Diebe aufzuhalten, scheiterte. Beide waren mit Kapuzenpullis bekleidet, einer grau und einer grün. Zudem hatte der Tatverdächtige mit dem grünen Pullover ein rotes Halstuch über Mund und Nase gezogen. Ein Verkehrsteilnehmer berichtete den fahndenden Polizisten, dass er unmittelbar nach der Tatausführung zwei junge Männer im Bereich der Bürgermeister-Schüssler-Straße rennen sah. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 904 0, erbeten.

Seckach: Jugendliche Einbrecher bei Tatausführung gestört Gleich mehrere Zeugen konnten am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, Jugendliche in Seckach dabei beobachten, wie sie ein Fahrzeug in der Waidachshofer Straße durchwühlten. Die Zeugen stellten die Tatverdächtigen zur Rede, sodass diese flüchteten. Eine weitere Zeugin teilte der Polizei gegen 22 Uhr mit, dass zwei junge Männer in der Dekan-Blatz-Straße, sowohl an ihrer Haustür als auch an den Türen ihres Pkws gerüttelt hätten. Auch in der Brückenstraße soll es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Aufgrund der Personenbeschreibungen konnten zwei tatverdächtige Jugendliche noch am selben Abend angetroffen werden. Hierbei ergaben sich Übereinstimmungen anhand der beschriebenen Kleidung der jungen Männer und den zur Fortbewegung genutzten Fahrrädern. Der Polizeiposten Adelsheim übernahm die Ermittlungen. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Obrigheim: Rollerfahrer flüchtet ohne Rücksicht Ein Versicherungskennzeichen aus 2004, angebracht an einem Roller, führte bei der Besatzung eines Streifenwagens des Reviers Mosbach am Montagmorgen zu dem Entschluss, den Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Gegen 11:35 Uhr erkannten die Beamten den fehlenden Versicherungsschutz an dem Gefährt, das in der Hauptstraße in Obrigheim in Fahrtrichtung Aglasterhausen fuhr. Der Fahrer wechselte im weiteren Verlauf auf die Bundesstraße 292. Nach circa 500 Metern wurde der Roller-Lenker, der zu diesem Zeitpunkt mit angepassten 45 km/h unterwegs war, mittels Haltezeichen aufgefordert anzuhalten, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser war damit nicht einverstanden, wendete unvermittelt sein Gefährt und fuhr zurück über die Hochhäuser Straße in Richtung Neckarstraße, die er bis zum Radweg in Richtung Hochhausen entlangfuhr. Im Bereich der Kiesverladestelle musste die Streife die Verfolgung des Rollers abbrechen. Die gefahrene Geschwindigkeit bei seiner Flucht betrug 70 - 80 km/h. Offenbar fuhr der Rollerfahrer über einen Gemeindeverbindungsweg nach Kälbertshausen. Dort konnte er wiedererkannt werden, worauf der Fahrer erneut und diesmal in Wald flüchtete. Schlussendlich stoppte ein Baumstamm den 16-Jährigen und die polizeilichen Maßnahmen konnten durchgeführt werden. Aufgrund seines Fahrverhaltens innerhalb von Obrigheim, wobei es zu gefährlichen Überholmanövern kam, sucht die Polizei nun mögliche Personen, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

