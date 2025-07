Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl von Altmetall, hölzernes Samurai-Schwert löst Polizeieinsatz aus, Unfallflucht

Neckarelz: Altmetall gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche Altmetall von einem Grundstück in Neckarelz. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, schnitten der oder die Täter den Zaun um das Gelände in der Straße "Hinterer Waldhauerweg" auf und nahmen Kupfer und Messing aus einer Altmetallbox an sich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Hölzernes Samurai-Schwert löst Polizeieinsatz aus

Am Samstagabend meldeten mehrere Zeugen eine Person mit einem Samurai-Schwert in der Mosbacher Innenstadt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein 18-Jähriger, zusammen mit zwei 17-jährigen Freunden, im Bereich der Heißensteingasse/Schloßgasse angetroffen und kontrolliert werden. Zu diesem Zeitpunkt trug er das Schwert an seinem Rücken, verdeckt durch sein T-Shirt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um ein Samurai-Schwert aus Holz handelte. Die Klinge war teilweise mit grauem Klebeband beklebt. Der junge Mann musste die Beamten auf das Revier begleiten und muss nun eventuell mit einer Anzeige rechnen. Das Holzschwert wurde beschlagnahmt.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen in Mosbach und flüchtete anschießend. Gegen 8.15 Uhr parkte ein 55-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Discounters im Oberen Herrenweg. Als er eine halbe Stunde später nach Hause fuhr, stellte er während der Fahrt einen Schaden an seinem Auto fest. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz an der linken Front des BMW hängengeblieben und hatte sich im Anschluss unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

