POL-HN: Hohenlohekreis: Künzelsauer Stadtfest, Spielplatz beschmiert, Motorradfahrerin verletzt, Brand, Verkehrskontrollen

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Fazit zum Stadtfest in Künzelsau

Wenige Vorkommnisse begleiteten die Einsatzkräfte der Polizei über das Künzelsauer Stadtfest am Wochenende. Es konnten zwei Verstöße gegen verhängte Aufenthaltsverbote festgestellt werden. Die Verbote wurden durchgesetzt. Bei einem alkoholisierten Fahrradfahrer wurde die Fahrt unterbunden. Zwei Personen wurden aufgrund von Störungen nach bereits ausgesprochenen Platzverweisen in Gewahrsam genommen. Weiter konnte ein Diebstahl verzeichnet werden. Ansonsten verlief der polizeiliche Einsatz ohne besondere Vorkommnisse. Insgesamt war ein starkes Besucheraufkommen zu beobachten. In der Spitze dürften 10.000 bis 11.000 Personen das Fest besucht haben.

Ingelfingen: Bauschaum auf Spielplatz versprüht

In der Nacht auf Samstag beschmierten Unbekannte einen Spielplatz in Ingelfingen-Eberstal. Zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 11:30 Uhr am Samstagvormittag begaben sich der oder die Unbekannten auf den Spielplatz in der Oberen Talgasse. Es wurden verschiedene Spielgeräte, ein Sonnensegel und der Rasen mit Bauschaum besprüht. Auch die Straße selbst wurde beschmiert. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Motorradfahrerin wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Öhringen schwer verletzt. Der 26 Jahre alte Lenker eines BMW fuhr gegen 20:25 Uhr auf der Uhlandstraße in Richtung Herrenwiesenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Pfedelbacher Straße einzubiegen. Hier übersah er vermutlich die 29-Jährige, die auf ihrem Motorrad entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde die Motorradfahrerin verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Pfedelbach-Windischenbach: Flächenbrand

In Pfedelbach-Windischenbach kam es am Freitagabend zum Brand eines Weizenfeldes. Der Brand erstreckte sich auf eine Fläche von etwa einem Hektar, im Bereich der Bretzfelder Straße. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt einer landwirtschaftlichen Maschine brandursächlich war. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit keine Auskunft gegeben werden. Die Feuerwehr Bretzfeld konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und dieses zügig löschen. Sie war insgesamt mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Künzelsau-Nitzenhausen/Landesstraße 1034: Kontrollen im Zuge von Festival

Anlässlich des am Wochenende stattgefundenen "Boarstream"-Festivals in Mulfingen-Buchenbach wurden gezielt Abfahrtskontrollen durch Kräfte der Verkehrsdienste Tauberbischofsheim und Weinsberg durchgeführt. Am Sonntag, zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, wurde eine Kontrollstelle an der Landesstraße 1034 in Künzelsau-Nitzenhausen, eingerichtet. Der Fokus wurde auf die Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gelegt. Insgesamt vier Fahrer stehen nun im Verdacht ihr Fahrzeug unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ein Fahrer muss mit einer Anzeige aufgrund einer Trunkenheitsfahrt rechnen. Es wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und ein Verstoß gegen das Waffengesetz verzeichnet. Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Bei ebenfalls zwei Kontrollierten wurden wurde die Bereifung beanstandet. In fünf Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

