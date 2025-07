Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Pkw zerkratzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Mit Klapprad gestürzt - Fahrer schwer verletzt

Eine 83-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen in Weikersheim bei einem Fahrradunfall schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Klapprad gegen 09:25 Uhr die Ränkletraße bergab. Mutmaßlich aufgrund eines Bremsfehlers stürzte der Mann von seinem Gefährt und verletzte sich schwer. Er kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Wertheim: Auto auf öffentlichem Parkplatz zerkratzt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bislang unbekannte Person am Donnerstagabend in Wertheim ein Fahrzeug zerkratzte. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr stand der Mercedes-Benz Vito einer 42-Jährigen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Conrad-Wellin-Straße und wurde hier Ziel des Täters. Der Mercedes-Benz wurde linksseitig an der Schiebetüre zerkratzt. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

