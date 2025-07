Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Eine Schwerverletzte bei Unfall

Heilbronn (ots)

Walldürn: Bundesstraße 27 nach Unfall gesperrt Bei einem Unfall bei Walldürn wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau schwer verletzt. Die 80-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit ihrem Dacia auf der Bundesstraße 27 von Buchen kommend in Richtung Hardheim unterwegs, als sie auf Höhe von Walldürn, aus bisher unbekannter Ursache, nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Dacia mit einem entgegenkommenden Lkw, wurde nach links abgewiesen und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerin musste im Anschluss von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 63-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 27 voll gesperrt werden.

