POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots) - Werbach: Pkw fährt gegen Mauer Ein Totalschaden eines Pkw und schwere Verletzungen einer Frau sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Werbach. Gegen 15:00 Uhr war eine 74-Jährige mit ihrem Skoda, von Impfingen kommend, in Richtung Werbach unterwegs. Am Kreisverkehr an der Hauptstraße in Werbach fuhr die Seniorin, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, verkehrtherum ...

