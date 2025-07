Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall, Raub

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach: Pkw fährt gegen Mauer

Ein Totalschaden eines Pkw und schwere Verletzungen einer Frau sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Werbach. Gegen 15:00 Uhr war eine 74-Jährige mit ihrem Skoda, von Impfingen kommend, in Richtung Werbach unterwegs. Am Kreisverkehr an der Hauptstraße in Werbach fuhr die Seniorin, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, verkehrtherum in diesen ein. Anschließend kollidiert der Wagen mit einer massiven Mauer in der Hauptstraße. Bei dem Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Gesamtschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Bad Mergentheim: Raub im Kurpark - Zeugenaufruf

Am Dienstagabend sollen zwei junge Männer und eine Frau im Kurpark in Bad Mergentheim von einer mehrköpfigen Personengruppe körperlich angegangen worden sein. Die Tat soll sich gegen 20:15 Uhr am Verbindungsweg zwischen der Wolfgangsbrücke und dem Springbrunnen im Kurpark ereignet haben. Im Zuge des Angriffs soll einer der Täter die Umhängetasche eines 24-Jährigen gewaltsam entwendet haben. Anschließend entfernte sich die Tätergruppierung in Richtung Kursaal. Wer kann Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim.

