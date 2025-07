POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Hochwertiges E-Bike gestohlen, Richtigstellung zu Unfall in Zwingenberg

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher Unbekannte in die Lagerhalle eines Heilbronner Fahrradhändlers einzubrechen. Zwischen Montagabend, 18 Uhr, und 7:30 Uhr am nächsten Morgen, machten sich der oder die Täter an einem Fenster des Gebäudes in der Koepffstraße zu schaffen. ...

mehr