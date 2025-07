Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw von Bundesstraße abgekommen

Heilbronn (ots)

Zwingenberg: Pkw von B37 abgekommen - Schutzengel an Bord Gleich mehrere Schutzengel hatte ein 89-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 37 bei Zwingenberg an Bord. Kurz nach 13 Uhr war der Senior mit seinem Smart von Eberbach kommend in Richtung Zwingenberg unterwegs, als er kurz nach Lindach, aus bisher ungeklärter Ursache, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nur ein Baum in der Böschung hielt den Smart davon ab in den Neckar zu fahren. Der 89-Jährige konnte den Pkw leicht verletzt verlassen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist der Smart in der Böschung gesichert und ein Abrutschen in den Neckar somit nicht mehr möglich. Im Laufe des Nachmittags wird ein größeres Bergungsfahrzeug vor Ort kommen, um das Fahrzeug zu bergen. Während den Bergungsarbeiten wird eine zeitweise Sperrung der Bundesstraße 37 veranlasst.

