Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kreisverkehr Mühlenstraße/Wiesenstraße, Freitag, der 15.11.2024, 06:10 Uhr. Ein 60- jähriger PKW Fahrer aus Dassel befuhr den Kreisel aus der Mühlenstraße kommend in Richtung Wiesenstraße und übersah dabei den vorfahrtberechtigten 50- jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 50- jährige musste ausweichen und kam zu Fall. Verletzt wurde er dabei nicht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell