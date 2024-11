Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Grimsehlstraße, Dienstag, 12.11.2024, zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr

Einbeck(mho)

Am Dienstag, den 12. November 2024, zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, kam es an der o.g. Örtlichkeit in Einbeck zu einem Verkehrsunfall.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Geländewagen eines 45-jährigen Mannes aus Einbeck.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell