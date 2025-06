Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Grundstücksmauer beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Melchisengoren;

Unfallzeit: 14.06.2025, zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr;

Eine Grundstücksmauer beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Melchisengoren in Ahaus. Die Tat ereignete sich am vergangenen Samstag zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (sb)

