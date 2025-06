Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Reken (ots)

Unfallort: Groß-Reken, Berge / Kardinal-von-Galen-Straße;

Unfallzeit: 13.06.2025, 18.42 Uhr;

Ein schwer Verletzter und ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Groß-Reken ereignet hat. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Reken fuhr mit seinem Pkw die Ludgeristraße in Richtung Michaelstraße. In Höhe der Kreuzung Berge / Kardinal-von-Galen-Straße übersah einen von rechts kommenden 49-jährigen Kradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß. Der 49-jährige Rekener verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Totalschaden, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

