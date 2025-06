Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Lkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Dieselstraße;

Tatzeit: 14.06.2025, 14.30 Uhr;

Eine Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen und Bargeld entwendet hat ein bislang Unbekannter an der Dieselstraße in Gronau. Ein 42-jähriger Fahrer eines Lkw war damit beschäftigt, einen platten Reifen an seinem Fahrzeug zu wechseln. Währenddessen gelangte der Dieb in das unverschlossene Führerhaus und entwendete die Tasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell