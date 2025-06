POL-BOR: Borken-Gemen - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Händelstraße; Tatzeit: zwischen 13.06.2025, 17.00 Uhr, und 14.06.2025, 08.00 Uhr; Diverse Werkzeuge haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bocholt-Mussum entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Unbekannten gewaltsam die Türen zweier Baucontainer auf und gelangten so in das Innere. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Samstag an der Händelstraße ...

mehr