Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schockanruf und falscher Polizist

Bad Salzungen (ots)

Am 09.05.2025 gegen 14:40 Uhr erhielt eine 81jährige Frau aus Bad Liebenstein einen sogenannten Schockanruf. Eine männliche Person gab am Telefon an, dass ihre Tochter ein Kind angefahren hat und sie nun 20000 Euro bezahlen müsste, damit ihre Tochter wieder frei kommt. Die ältere Dame legte sofort auf und informierte umgehend jemand aus der Familie. Es entstand kein Schaden in dem Fall.

Am 10.05.2025 wurde in Vacha eine 84jährige Frau angerufen, der durch einen vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt wurde, dass in ihrem Umfeld ein Raub passiert ist. Da die ältere Dame mehrfach nachfragte, legte der vermeintliche Beamte dann wohl auf. Auch in diesem Fall ist zum Glück kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell